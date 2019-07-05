Избирком Вологодской области закончил прием документов от кандидатов для участия в выборах губернатора. Всего их подали 8 человек.
Теперь они обязаны собрать необходимые документы на регистрацию, назвать представителей в Совфеде и пройти 7-процентный муниципальный фильтр. Принимать документы будут до 24 июля включительно.
Среди претендентов на пост главы региона, в частности, действующий губернатор Олег Кувшинников ("Единая Россия"), бизнесмен Вадим Тюрин ("Ветераны России"), лидер вологодских коммунистов, депутат местного Заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР Ольга Ширикова и др.
Напомним, в мае 2014-го Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. Во главе области он находится с конца 2011 года.
Ранее источники "Дождя" в Кремле и "Единой России" заявили, что вторые туры выборов губернаторов могут пройти в трех регионах, в которых не меняли глав перед избирательной кампанией. Среди них называлась и Вологодская область.
Источник превью: сайт "Единой России"
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