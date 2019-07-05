Глава ВЦИОМ описал возможного преемника Путина

Имя преемника Владимира Путина на посту президента станет известно нескоро, но он уже в настоящее время ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.



Путин ответил на вопрос о своём преемнике

По его словам, преемником главы государства может стать человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с сильным характером, с опытом госуправления. Но самое главное, сказал Федоров "РГ", - он обязан быть патриотом, который не пожертвует суверенитетом РФ и статусом великой державы ради заморских "печенек".

Директор ВЦИОМ добавил, что преемник Путина должен быть ответственным, уметь не только управлять страной, но и достойно ее представлять на международном уровне.

Он также напомнил, что Путин еще на выборах 2003-го заявил, что намерен до окончания срока своих полномочий подготовить преемника и представить его россиянам. По Конституции его полномочия истекают в 2024 году.

Федоров отметил, что ее "можно поправить", но российский лидер неоднократно давал понять, что "под себя" ее изменять не готов.

Источник превью: сайт Кремля

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