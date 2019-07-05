Имя преемника Владимира Путина на посту президента станет известно нескоро, но он уже в настоящее время ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
По его словам, преемником главы государства может стать человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с сильным характером, с опытом госуправления. Но самое главное, сказал Федоров "РГ", - он обязан быть патриотом, который не пожертвует суверенитетом РФ и статусом великой державы ради заморских "печенек".
Директор ВЦИОМ добавил, что преемник Путина должен быть ответственным, уметь не только управлять страной, но и достойно ее представлять на международном уровне.
Он также напомнил, что Путин еще на выборах 2003-го заявил, что намерен до окончания срока своих полномочий подготовить преемника и представить его россиянам. По Конституции его полномочия истекают в 2024 году.
Федоров отметил, что ее "можно поправить", но российский лидер неоднократно давал понять, что "под себя" ее изменять не готов.
Источник превью: сайт Кремля
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