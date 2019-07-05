В РФ может появиться правительственная комиссия по комфортной городской среде. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
По его словам, в ее компетенции будут вопросы городского развития. Комиссия, в частности, выработает показатели индекса качества городской среды, чтобы потом не возникало проблем по результатам подсчета. В нее войдут также представители экспертного сообщества, сказал чиновник ТАСС.
Главой данной комиссии могут назначить вице-премьера Виталия Мутко.
Напомним, в 2017-м по поручению российского лидера Владимира Путина был запущен проект "Формирование комфортной городской среды", главная цель которого - приведение в порядок общественных пространств и дворов. Сейчас он является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".
Задача нацпроекта - повысить долю городов с благоприятной средой за 5 лет до 60%.
Источник превью: сайт правительства РФ
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