Илья Яшин собирал подписи на недействительных подписных листах

Учредитель "Партии народной свободы" и создатель региональное отделение "ПАРНАС" в Кировской области юрист Антон Долгих прокомментировал ситуацию с подписными листами Ильи Яшина на выборах в Мосгордуму.



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Он отметил, что подписные листы Ильи Яшина, скорее всего будут признаны недействительными не из-за отсутствия слова "города Москвы" в наименовании своей должности, как ранее указывал телеграм-канал Спутник Протеста Москвы, а по другим причинам.

Долгих пишет, что Илья Яшин неправильно указал свою нынешнюю должность согласно пп. 2 п. 1 ст. 4 Устава муниципального округа Красносельский: глава муниципального округа Красносельский. А значит лист изготовлен с нарушением требований пп. "и" п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав..." и не может быть принят избирательной комиссией.

В заключении юрист сделал вывод, что Илье Яшину должно быть отказано в регистрации.