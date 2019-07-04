Илья Яшин собирал подписи на недействительных подписных листах

Учредитель "Партии народной свободы" и создатель региональное отделение "ПАРНАС" в Кировской области юрист Антон Долгих прокомментировал ситуацию с подписными листами Ильи Яшина на выборах в Мосгордуму.
Он отметил, что подписные листы Ильи Яшина, скорее всего будут признаны недействительными не из-за отсутствия слова "города Москвы" в наименовании своей должности, как ранее указывал телеграм-канал Спутник Протеста Москвы, а по другим причинам.
Долгих пишет, что Илья Яшин неправильно указал свою нынешнюю должность согласно пп. 2 п. 1 ст. 4 Устава муниципального округа Красносельский: глава муниципального округа Красносельский. А значит лист изготовлен с нарушением требований пп. "и" п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав..." и не может быть принят избирательной комиссией.
В заключении юрист сделал вывод, что Илье Яшину должно быть отказано в регистрации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.