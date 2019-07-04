"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о соотношении зарплат госслужащих. В нем указывается, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников различных организаций не должна более чем в 8 раз, а чиновники не должны зарабатывать больше лидера РФ.
Лидер "СР" Сергей Миронов констатировал, что в настоящее время кабмин и другие органы исполнительной власти имеют право утверждать списки организаций, которые не соблюдают никаких пропорций. Владимир Путин, напомнил он, во время прямой линии сказал, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур не может быть огромной.
Политик добавил, что доходы руководителей госструктур должны соотноситься и с зарплатой президента. По словам Миронова, которые приводит официальный сайт партии, то, что они зачастую зарабатывают больше главы государства, - это просто нонсенс.
Он напомнил, что когда-то учителям, которые хотят зарабатывать больше, чиновники посоветовали идти в бизнес. Этот совет можно отнести и к ним самим, указал лидер "СР".
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
"СР" предлагает расширить контроль за расходами чиновников
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.