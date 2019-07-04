"СР" предлагает ограничить уровень зарплат руководящих чиновников

"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о соотношении зарплат госслужащих. В нем указывается, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников различных организаций не должна более чем в 8 раз, а чиновники не должны зарабатывать больше лидера РФ.



Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний

Лидер "СР" Сергей Миронов констатировал, что в настоящее время кабмин и другие органы исполнительной власти имеют право утверждать списки организаций, которые не соблюдают никаких пропорций. Владимир Путин, напомнил он, во время прямой линии сказал, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур не может быть огромной.

Политик добавил, что доходы руководителей госструктур должны соотноситься и с зарплатой президента. По словам Миронова, которые приводит официальный сайт партии, то, что они зачастую зарабатывают больше главы государства, - это просто нонсенс.

Он напомнил, что когда-то учителям, которые хотят зарабатывать больше, чиновники посоветовали идти в бизнес. Этот совет можно отнести и к ним самим, указал лидер "СР".

Источник превью: Правда.ру

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