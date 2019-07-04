Мосгоризбирком отреагировал на обращение нескольких кандидатов в Мосгордуму к главе ЦИК. Ранее они потребовали от Эллы Памфиловой контролировать процедуру проверки подписей и регистрации.
В МГИК напомнили, что закон для все един, и призвали воздержаться от тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства. Со своей стороны ведомство пообещало гарантировать прозрачность и открытость проверки подписей.
В ведомстве заверили, что все, кто сдаст нужное количество достоверных подписей и необходимые документы, будут допущены до участия в выборах. Там добавили, что следят за жалобами и предложениями кандидатов, но зачастую их претензии являются необоснованными.
Напомним, выборы в МГД состоятся 8 сентября. Кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы обязаны собрать в свою поддержку 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего округа.
Источник превью: Правда.ру
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