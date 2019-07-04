Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал ход развития города Циолковский, который в Приамурье строится в районе космодрома Восточный.
По словам чиновника, оно идет со значительными задержками. Он добавил, что развитие этого города должно осуществляться за счет программы Роскосмоса.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь заявил, что развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть у местных властей (30 тыс. жителей), вызывает некоторые сомнения, отметил он, нужна дополнительная проработка.
Добавим, Циолковский строится рядом с бывшим военным городком Углегорск. Они уже стали единым муниципальным образованием.Закон о присвоении новому городу названия Циолковский российский лидер Владимир Путин подписал в конце 2015-го.
Источник превью: сайт правительства РФ
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