Вице-премьер Трутнев раскритиковал ход развития города Циолковский

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал ход развития города Циолковский, который в Приамурье строится в районе космодрома Восточный.



Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

По словам чиновника, оно идет со значительными задержками. Он добавил, что развитие этого города должно осуществляться за счет программы Роскосмоса.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь заявил, что развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть у местных властей (30 тыс. жителей), вызывает некоторые сомнения, отметил он, нужна дополнительная проработка.

Добавим, Циолковский строится рядом с бывшим военным городком Углегорск. Они уже стали единым муниципальным образованием.Закон о присвоении новому городу названия Циолковский российский лидер Владимир Путин подписал в конце 2015-го.

Источник превью: сайт правительства РФ

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