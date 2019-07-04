Правительство страны не поддержало законопроект о снижении порога на выборах глав субъектов РФ до 5% подписей муниципальных депутатов.
Документ был внесен депутатами Госдумы от ЛДПР Алексеем Диденко и Михаилом Дегтяревым. По их мнению, действующий фильтр от 5 до 10%, который ввели еще в 2012-м, может беспрепятственно преодолеть только одна партия. Он значительно ограничивает политическую конкуренцию, считают они.
В заключении кабмина отмечается, что предложения, которые приводятся в законопроекте, необходимо обосновать конкретными данными, которые будут демонстрировать неэффективность действующего механизма.
В правительстве сделали вывод, что пояснительная записка этого не содержит, поэтому оно не видит необходимости внесения поправок в действующие законы.
Кабмин отправил на документ отрицательный отзыв.
Источник превью: сайт Госдумы
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