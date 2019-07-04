Глава города Калач-на-Дону уволен после критики главы региона

Отправлен в отставку глава города Калач-на-Дону Волгоградской области Владимир Кришталь. Такое решение единогласно приняла гордума. И.о. мэра назначен его заместитель Денис Сарычев.



В Калаче-на-Дону застопорилось переселение из аварийного жилья

Отставке предшествовал внеплановый приезд в город губернатора Андрея Бочарова. Он раскритиковал ход ремонтных работ в училище N13, строительство которого было заморожено в 1998-м. Здание еще не готово, а в начале учебного года студенты должны начать занятия.

Кроме того, подтвердились жалобы местных жителей на загрязнение реки Гусихи строительным мусором. В нее свалили хлам, оставшийся после сноса аварийного жилья. Подрядной организации грозит штраф, постановление об административном производстве уже готово.

В Калаче-на-Дону живут 24 тыс. человек. Девять лет назад ему было присвоено звание города воинской славы.

Источник превью: портал "Избиратель-депутат"

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