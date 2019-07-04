Отправлен в отставку глава города Калач-на-Дону Волгоградской области Владимир Кришталь. Такое решение единогласно приняла гордума. И.о. мэра назначен его заместитель Денис Сарычев.
Отставке предшествовал внеплановый приезд в город губернатора Андрея Бочарова. Он раскритиковал ход ремонтных работ в училище N13, строительство которого было заморожено в 1998-м. Здание еще не готово, а в начале учебного года студенты должны начать занятия.
Кроме того, подтвердились жалобы местных жителей на загрязнение реки Гусихи строительным мусором. В нее свалили хлам, оставшийся после сноса аварийного жилья. Подрядной организации грозит штраф, постановление об административном производстве уже готово.
В Калаче-на-Дону живут 24 тыс. человек. Девять лет назад ему было присвоено звание города воинской славы.
Источник превью: портал "Избиратель-депутат"
Читайте также:
Мэр Сыктывкара уходит в отставку
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Об этом сегодня, 3 июля, сообщают ведущие средства массовой информации постсоветской республики.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.