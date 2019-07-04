ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму правозащитницу Чудновец

ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу правозащитницу Евгению Чудновец. Об этом заявили в избиркоме Свердловской области.



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Своих кандидатов по данному округу представили еще 4 партии: "Зеленые", "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и КПРФ. Они должны в течение 20 дней принести необходимые для выдвижения документы.

Документы для участия в довыборах по Серовскому округу подали также Ирина Скачкова от "Яблока" и участник "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Капчук. Последний 15 лет провел за границей и был осужден в РФ за мошенничество.

Довыборы проводятся в связи с тем, что Госдума досрочно прекратила полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько. Он стал замгубернатора Свердловской области.

Напомним, Чудновец три года назад была осуждена на полгода за репост видео с раздетым мальчиком. Позже приговор был отменен.

Источник превью: сайт Госдумы

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