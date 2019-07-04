Госдума в приоритетном порядке рассмотрит инициативы, которые касаются реализации нацпроектов.
Спикер Вячеслав Володин заявил, что уже до конца текущей весенней сессии по поручению главы государства могут принять 9 из них. Всего планируется рассмотреть 24 законопроекта, 15 отложат до осенней сессии.
Володин добавил, что нельзя откладывать решение вопросов, от которых напрямую зависит уровень жизни россиян.
Накануне Владимир Путин потребовал, чтобы документы, о которых идет речь, были приняты в текущую сессию, в крайнем случае - в начале осенней. Он поручил администрации президента взять под контроль этот процесс и помочь кабмину в продвижении решений в Госдуме.
Глава государства подчеркнул, что часть базовых законов уже утверждена, их подготовку необходимо ускорить, но не за счет качества.
Источник превью: сайт Госдумы
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