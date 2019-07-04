Руководство "Единой России" направило в отделения партии в субъектах РФ рекомендации о том, как вести себя перед выборами, которые запланированы на осень.
Исполнять их никого не обязывают, что отмечается, что обратить на них пристальное внимание представителям этой политической силы желательно.
Так, пишет РБК, членам партии ни в коем случае не рекомендуется врать и уходить от самых острых вопросов, демонстрировать высокомерие, быть идеологическим флюгером, лебезить, поддаваться на различные провокации.
Желательно для члена "ЕР" владеть предметом, быть открытым, говорить "на человеческом языке", общаться с избирателями не только лично, но и в соцсетях.
В направленных рекомендациях названы и основные вызовы для партии власти. Среди них - недоверие людей, снижение доходов населения, социальная несправедливость, мусорная и пенсионная реформы, информационная война против "ЕР".
Источник превью: Правда.ру
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