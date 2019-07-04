Замглавы МИД Карасин не исключил возможности перехода в Совфед

Замглавы МИД Григорий Карасин не исключает перехода на работу в Совфед. По его словам, окончательное решение будет зависеть от итогов выборов, но вариант такой есть.



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Ранее появилась информация, что дипломат может стать сенатором от Сахалинской области. Его кандидатуру намерен предложить врио главы региона Валерий Лимаренко.

Выборы главы Сахалина состоятся 8 сентября. Кандидаты на этот пост обязаны представить троих претендентов на должность сенатора.

Место представителя главы Сахалинской области в СФ пустует после назначения Дмитрия Мезенцева послом нашей страны в Белоруссии.

Отметим, Карасину в следующем месяце исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно только до этого возраста.

В МИД на сведения о возможной смене места работы Карасина пока никак не отреагировали.

Источник превью: Википедия

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