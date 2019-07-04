Ройзман поможет кандидату от "Яблока" в ЗакС Свердловской области

Бизнесмен Дмитрий Головин сдал необходимые документы для выдвижения кандидатом на довыборах в Заксобрание Свердловской области от "Яблока".



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В ходе кампании ему окажут помощь депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев и экс-мэр Евгений Ройзман. Последний, как сообщил Головин "Ura.ru", будет выступать в его поддержку через СМИ и на встречах с жителями.

Кандидат в депутаты своей главной задачей называет возвращение адекватности в политику региона.

Главный конкурент Головина - кандидат от партии власти Владимир Смирнов. Политтехнолог Георгий Бурмистров считает, что на честных и открытых выборах у Головина при поддержке Ройзмана были бы шансы на победу, но их сокращает наличие у его соперника большого опыта применения финансово-административного ресурса.

Добавим, 6 лет назад Ройзман, Головин и Киселев избирались в думу областного центра.

Источник превью: Википедия

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