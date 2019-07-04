Бизнесмен Дмитрий Головин сдал необходимые документы для выдвижения кандидатом на довыборах в Заксобрание Свердловской области от "Яблока".
В ходе кампании ему окажут помощь депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев и экс-мэр Евгений Ройзман. Последний, как сообщил Головин "Ura.ru", будет выступать в его поддержку через СМИ и на встречах с жителями.
Кандидат в депутаты своей главной задачей называет возвращение адекватности в политику региона.
Главный конкурент Головина - кандидат от партии власти Владимир Смирнов. Политтехнолог Георгий Бурмистров считает, что на честных и открытых выборах у Головина при поддержке Ройзмана были бы шансы на победу, но их сокращает наличие у его соперника большого опыта применения финансово-административного ресурса.
Добавим, 6 лет назад Ройзман, Головин и Киселев избирались в думу областного центра.
Источник превью: Википедия
Читайте также:
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман предлагает потеснить резиденцию губернатора ради постройки храма
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.