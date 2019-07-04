Выборы главы Кабардино-Балкарии пройдут 3 октября. Такое решение сегодня принял парламент республики.
Выборы пройдут не в единый день голосования, так как 8 сентября будут выбирать парламент нового созыва. Согласно закону региона, глава КБР избирается парламентом из числа кандидатур, представленных российским лидером.
Напомним, в прошлом году врио главы КБР был назначен советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков. Ранее этот пост 5 лет занимал Юрий Коков.
Казбек Коков возглавил список кандидатов от "Единой России" в депутаты парламента КБР шестого созыва.
8 сентября в 85 регионах пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня. Речь идет о выборах в 13 заксобраний, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Заявки на участие в выборах глав регионов подали почти 160 кандидатов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.