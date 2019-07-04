Выборы главы Кабардино-Балкарии назначили на 3 октября

Выборы главы Кабардино-Балкарии пройдут 3 октября. Такое решение сегодня принял парламент республики.



Путин предложил Казбеку Кокову стать врио главы КБР

Выборы пройдут не в единый день голосования, так как 8 сентября будут выбирать парламент нового созыва. Согласно закону региона, глава КБР избирается парламентом из числа кандидатур, представленных российским лидером.

Напомним, в прошлом году врио главы КБР был назначен советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков. Ранее этот пост 5 лет занимал Юрий Коков.

Казбек Коков возглавил список кандидатов от "Единой России" в депутаты парламента КБР шестого созыва.

8 сентября в 85 регионах пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня. Речь идет о выборах в 13 заксобраний, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Источник превью: Правда.ру

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