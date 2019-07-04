Геннадий Зюганов прокомментировал слова Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения нашей страны. Он заявил, что вице-премьер фактически признала, что Россия вымирает.
Чтобы выжить, нам нужны колоссальные ресурсы, написал лидер КПРФ на своей странице в Twitter. Выбор прост: или социализм XXI века, или эти ресурсы будут по-прежнему "уходить в лапы олигархов и дефективных менеджеров (а потом - за кордон)", - заключил он.
Ранее Голикова сообщила, что за 4 года естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. По ее словам, такие цифры говорят о значительном падении рождаемости, а также о том, что смертность снижается не такими темпами, какими бы хотелось. Кроме того, добавила она, ряд регионов специально занижают данные о смертности ради качественных показателей.
В середине прошлого месяца Росстат назвал субъекты РФ с самыми высокими показателями рождаемости и смертности. Лидерами и по одному, и по другому стали Москва и Подмосковье.
Источник превью: сайт КПРФ
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