Зюганов: России нужен социализм XXI века

Геннадий Зюганов прокомментировал слова Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения нашей страны. Он заявил, что вице-премьер фактически признала, что Россия вымирает.



Зюганов обсудил с членами КПРФ права россиян

Чтобы выжить, нам нужны колоссальные ресурсы, написал лидер КПРФ на своей странице в Twitter. Выбор прост: или социализм XXI века, или эти ресурсы будут по-прежнему "уходить в лапы олигархов и дефективных менеджеров (а потом - за кордон)", - заключил он.

Ранее Голикова сообщила, что за 4 года естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. По ее словам, такие цифры говорят о значительном падении рождаемости, а также о том, что смертность снижается не такими темпами, какими бы хотелось. Кроме того, добавила она, ряд регионов специально занижают данные о смертности ради качественных показателей.

В середине прошлого месяца Росстат назвал субъекты РФ с самыми высокими показателями рождаемости и смертности. Лидерами и по одному, и по другому стали Москва и Подмосковье.

Источник превью: сайт КПРФ

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