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Источник Правда.Ру

Путин заявил, что ему есть чем заняться в ближайшие пять лет

Политика print

Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, уйдёт ли он из политики после 2024 года.


Путин пошутил о планах после окончания своего президентства

По словам президента, у него впереди 5 лет очень напряженной работы. При таком стремительном развитии событий в мире ему есть чем заняться на своей должности, сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Корреспондент отметил, что у Путина нет настоящих политических против­ников и что оппозиции в нашей стране почти не существует, и спросил, почему тогда его планы по развитию воплощаются в жизнь с таким трудом. Глава государства ответил, что дело в экономических реалиях, с которыми постоянно сталкивается РФ, в частности, в колебаниях цен на главные экспортные товары - нефть, газ, металл.

Однако, добавил Путин, российские власти проводят взвешенную политику, обеспечивают макроэкономическую стабильность, не допускают роста безработицы. В стране началась реализация нацпроектов, которые должны помочь повысить качество жизни населения, обеспечить прорыв в различных отраслях экономики и соцсферы, подчеркнул он.

Источник превью: сайт Кремля

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Темы политика президент владимир путин
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