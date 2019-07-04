Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, уйдёт ли он из политики после 2024 года.
По словам президента, у него впереди 5 лет очень напряженной работы. При таком стремительном развитии событий в мире ему есть чем заняться на своей должности, сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Корреспондент отметил, что у Путина нет настоящих политических противников и что оппозиции в нашей стране почти не существует, и спросил, почему тогда его планы по развитию воплощаются в жизнь с таким трудом. Глава государства ответил, что дело в экономических реалиях, с которыми постоянно сталкивается РФ, в частности, в колебаниях цен на главные экспортные товары - нефть, газ, металл.
Однако, добавил Путин, российские власти проводят взвешенную политику, обеспечивают макроэкономическую стабильность, не допускают роста безработицы. В стране началась реализация нацпроектов, которые должны помочь повысить качество жизни населения, обеспечить прорыв в различных отраслях экономики и соцсферы, подчеркнул он.
Источник превью: сайт Кремля
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