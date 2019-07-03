Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма

Владимир Жириновский возглавит список крымского отделения ЛДПР на выборах в Госсовет республики.



Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях

Отметим, такая ситуация уже была в 2014 году.

Первые выборы в парламент РК состоялись 5 лет назад. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу, 25 - по одномандатным. В настоящее время 70 мест в парламенте занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

Ранее стало известно, что политик также возглавит список своей партии на выборах в Заксобрание Севастополя. Всего в нем 24 человека. На втором месте - координатор городского отделения, депутат ЗС Илья Журавлев, на третьем - его помощник Андрей Куринов.

Кроме того, лидер ЛДПР выдвинут кандидатом на выборы в Законодательную думу Хабаровского края. Он также возглавил список партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии.

Источник превью: сайт ЛДПР

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