"СР": в Карелии отозван антинародный законопроект о монетизации льгот

Председатель совета отделения "Справедливой России" в Карелии Ройне Изюмов прокомментировал информацию о том, что правительство региона отозвало из парламента законопроект о монетизации льгот.



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Напомним, в конце июня стало известно о планах монетизировать льготы в республике. Согласно документу, льготы на услуги ЖКХ для ветеранов труда и сельских педагогов должны были быть заменены незначительными выплатами.

Оппозиционные партии выступили категорически против инициативы. В районах Карелии был объявлен сбор подписей, запланировали митинги.

Хотя документу и отозван, расслабляться рано, отметил Изюмов, слова которого приводит сайт "СР".

Правительство не стало брать ответственность за антинародный законопроект, но данная идея может вернуться "за подписью другого автора", например, "Единой России", заключил он.

Источник превью: Правда.ру

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