Мурманский губернатор перенес отчет о работе из-за ЧП с подводниками

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис перенес пресс-конференцию, посвященную итогам 100 дней пребывания в должности. Такое решение принято в связи с гибелью подводников.



Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Мои приоритеты - забота о людях и комфортные условия для жизни»

Мероприятие должно было пройти завтра, на него пригласили журналистов региональных СМИ. На какое число его перенесли, не сообщается.

Чибис заявил, что регион готов оказать всю необходимую помощь военному командованию, близким погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников.

Утром в среду он провел встречу с главой минобороны Сергеем Шойгу, который приехал в Североморск по поручению Владимира Путина, чтобы заслушать доклады о причинах трагедии.

Напомним, жертвами пожара стали 14 моряков. Среди погибших - семь капитанов первого ранга и два Героя России. 4 человека выжили. Пострадавший аппарат сейчас находится в Североморске.

Источник превью: Википедия

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