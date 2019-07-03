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Источник Правда.Ру

Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию

Политика » Власть print

Все необходимые законопроекты, касающиеся  реализации нацпроектов, должны быть приняты в Госдуме в текущую весеннюю сессию, заявил Владимир Путин и добавил, что в крайнем случае - в начале осенней.


Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека

Сегодня на совещании с членами кабмина он поручил администрации президента проконтролировать этот процесс и помогать правительству в продвижении решений в Госдуме.

Выполнить данную работу надо профессионально, добавил российский лидер, нужно сформировать полноценную правовую базу нацпроектов и программ развития.

Путин констатировал, что часть базовых законов уже утверждена, некоторые внесены в парламент. Их подготовку нужно ускорить, заключил он, но ни в коем случае не за счет качества.

Суеты быть не должно, заключил глава государства.

Источник превью: сайт Кремля

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Темы нацпроекты законопроект владимир путин
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