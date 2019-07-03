Самый молодой депутат Госдумы объяснил решение баллотироваться в МГД

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов объяснил причины, по которым он решил баллотироваться в Мосгордуму.



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По его мнению, своей работой в столичном парламенте он тоже сможет принести пользу. Власов добавил, что готов заниматься молодежной повесткой, вопросами реновации, экологии.

Депутат пояснил РИА "Новости", что если его изберут в МГД, он сдаст мандат депутата Госдумы. Если же он не будет избран, то останется в верхней палате парламента.

Ранее сегодня стало известно, что Власов выдвинулся в депутаты Мосгордумы от ЛДПР. В ЦИК заявили, что в случае избрания он обязан будет сложить полномочия федерального парламентария и не сможет предложить вместо себя в гордуму другого человека из партии, так как выборы в столице проходят по одномандатным округам. В случае его избрания и отказа от мандата будут назначены повторные выборы по округу.

Власов был избран в ГД осенью 2016-го.

Источник превью: сайт ЛДПР

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