Путин: "цифра" не заменит свободу и права человека

Развитие технологий повлияет на политику, но главным всегда останется народ как источник власти. Об этом заявил Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма".



Путин напомнил о нуждах рядового человека

По его словам, искусственный интеллект, соцсети и т.д. сыграют огромную роль в демократизации общественно-политической жизни. Однако надо помнить, что "цифра" не заменит свободу", что в основе всего - человек и его права, сказал Путин.

Президент видит, что в мировом информационном пространстве пытаются монополизировать право на истину. Речь, отметил он, в частности, о введении в некоторых странах цензуры на иную точку зрения. Это, добавил российский лидер, противоречит ценностям демократии и принципу свободы слова.

По мнению главы государства, для решения вопросов мирового развития нужны условия открытого и безопасного информационного пространства. Все должны быть заинтересованы в распространении честной информации во всех отраслях жизни.

Источник превью: сайт Кремля

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