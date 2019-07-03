Заявки на участие в выборах глав регионов подали почти 160 кандидатов

159 человек подали документы для выдвижения кандидатами на посты глав российских регионов, заявили в ЦИК.



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45 человек идут на выборы самовыдвиженцами, 114 являются кандидатами от различных партий. В девяти субъектах процесс выдвижения закончился.

В единый день голосования в 85 регионах пройдет свыше 5 тысяч выборов разного уровня. Речь, в частности, идет о выборах в 13 заксобраний, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Добавим, зампред ЦИК Николай Булаев сегодня заявил, что сотрудники комиссии готовы оказать финансовую помощь коллегам из избиркомов в Иркутской области, которые пострадали от наводнения. Для этого будет необходимо открыть специальный счет. Он отметил, что времени до выборов еще осталось достаточно для того, чтобы помощь успела дойти.

Источник превью: Правда.ру

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