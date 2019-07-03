ЦИК утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков в Москве. Горизбиркому поручено сформировать их не позднее 14 июля.
На этих участках жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму.
В Северо-Восточном избирательном округе будут работать три участка, в Восточном - четыре, в Юго-Восточном - четыре, в Южном - три, в Юго-Западном - один, в Западном - четыре, в Северо-Западном - три, в Центральном - три, в Северном - два. Один цифровой участок будет размещен в Зеленоградском административном округе Москвы, и два - в Троицком.
Напомним, голосование на цифровых избирательных участках в этом году пройдет впервые. На них смогут отдать свои голоса за наиболее понравившихся кандидатов избиратели из 20 регионов: в 16 из них состоятся выборы губернаторов, в 4 - дополнительные выборы депутатов ГД.
Блок законов об электронном голосовании ранее подписал глава государства. К выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021-м, планируется разместить около 5 тысяч таких участков по все стране.
Источник превью: сайт ЦИК
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