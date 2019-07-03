ЦИК снова проверит избиркомы Петербурга на нарушения

ЦИК вновь направил своих сотрудников в Петербург для проверки работы муниципальных избиркомов. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев.



В Петербурге могут отменить муниципальные выборы

Сегодня утром он направил телеграмму прокурору северной столицы Сергею Литвиненко с просьбой еще раз проанализировать действия или бездействие местных комиссий. ЦИК надеется получить правовую оценку происходящего как можно раньше.

Булаев добавил, что на сегодняшний момент в ЦИК поступило больше 200 обращений, свыше 500 - в горизбирком.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к ответственности представителей муниципальных комиссий за несоблюдение процедуры назначения выборов. Кроме того, в некоторых комиссиях у кандидатов возникали трудности с подачей документов.

В понедельник Булаев заявил, что в ЦИК не видят поводов для отмены выборов. Он особо подчеркнул, что большинство комиссий города работает в штатном режиме.

Источник превью: Правда.ру

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