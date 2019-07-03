Вадим Горшенин: Ветер перестройки опять задул в России

Появилась информация о предстоящей осенью отставке губернатора Калужской области Артамонова - об этом сообщает инсайдерский телеграм-канал "Незыгарь". Так ранее по данным его источников, в Кремле говорили, что "к Артамонову нет претензий и он может идти на выборы в 2020 году". Да и в окружении самого губернатора Калужской области, информацию о планах Артамонова уйти на пенсию не подтверждали.

Вот только инсайдер уверен - Артамонову может помешать внешний фактор. "Все делается скрытно, в обход губернатора Артамонова. Схема известна- сбор справок; 2-3 негативных события или скандала и жесткая информационная кампания против губернатора",- пишет он.

"Есть у Евгения Минченко существующий уже несколько лет проект "Политбюро 2.0", составляемый из ближнего круга президента. И всё бы в ней хорошо, но отличие от Политбюро ЦК КПСС прямо-таки бросается в глаза, когда анализируешь такой аспект как региональность. По сравнению, скажем, с брежневским штабом управления страной, в котором чуть ли не сорок процентов были представителями республик, Москвы и Ленинграда, в "Политбюро 2.0" ни одного представителя регионов, за исключением "кандидата в члены Политбюро 2.0" Рамзана Кадырова",- считает глава медиагруппы Pravda.ru Вадим Горшенин.

"Среди "членов ЦК" руководители регионов уже встречаются. Не с тем тоже уровнем представительства, но есть. И тут-то мы и доходим до Анатолия Артамонова, которому предрекают отставку для очередного технократа. Артамонов у Минченко значится в категории "ветеранов", который, однако, как и Савченко в Белгороде, смог вывести аграрный регион в один из экономически топовых в стране",- поясняет он.

"И я вдруг вот что вспомнил. Одним из первых шагов Горбачева была именно чистка членов Политбюро, это было в самом начале перестройки. А потом, собственно, она и началась, и к чему привела, известно",- напоминает издатель.

"И вот когда мы складываем кубики из падающих рейтингов, обострения социальной напряженности, "прямой линии", похожей на общение генсека ЦК КПСС в массах в середине восьмидесятых и таким вот выпиливанием по-прежнему эффективно работающих "ветеранов", то понимаем, что очередная перестройка не просто дышит - гонит сильный ветер в нашу сторону",- констатирует руководитель медиахолдинга.