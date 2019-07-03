Действующего мэра города Иваново переизбрали на новый срок

Владимир Шарыпов переизбран главой города Иваново. Такое решение приняла сегодня гордума.



Прогулка с мэром Иваново | Ни невест, ни благоустройства

Выборы прошли в связи с тем, что в мае истек контракт Шарыпова. На должность мэра претендовали 4 человека. После презентации программ по развитию города остались двое - Шарыпов и его первый зам Владимир Пигута. Далее прошло открытое голосование.

Шарыпов будет мэром только до сентября 2020-го. Тогда истекут полномочия шестого созыва гордумы. После образования нового будет организован очередной конкурс на этот пост.

Парламентарий Ольга Белолапова выдвинула предложение увеличить срок полномочий главы Иванова до 5 лет. 2,5 года она назвала нерациональным периодом, которого слишком мало, чтобы стабильно работать и развивать город.

Шарыпов официально вступит в должность 5 июля, после чего представит структуру горадминистрации.

Источник превью: сайт администрации города Иваново

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