Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов выдвинулся в депутаты московского парламента.
Власов был избран в ГД три года назад в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР. Является первым зампредом комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
В случае избрания в Мосгордуму Власову надо будет выбирать между двумя парламентами, заявил РИА "Новости" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Всего к настоящему моменту на выборы в МГД выдвинулось около 400 кандидатов. Сдать необходимые для регистрации документы надо до вечера 6 июля. Их проверят и через 10 дней объявят число зарегистрированных кандидатов.
Напомним, ранее сообщалось, что Власов пригласил известного блогера Юрия Хованского стать своим помощником на общественных началах. Это решение прокомментировал депутат от "Единой России" Виталий Милонов.
Источник превью: сайт Госдумы
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