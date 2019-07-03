Владимир Путин уже получил данные о деле сотрудников автодилера "Рольф" и ознакомился с ними. Об этом представителям СМИ сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия. Президент не может отслеживать детали данного дела, заключил он.
О деле "Рольфа" главу государства спросили на полях саммита G20 в Осаке. Он в ответ сказал, что впервые о нем слышит, и пообещал обязательно запросить все данные.
Обыски в офисах "Рольфа" прошли на прошлой неделе. Топ-менеджеров компании подозревают в незаконном выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей.
Основатель фирмы Сергей Петров около 2 лет назад уехал из РФ и возвращаться пока не собирается. По его мнению, возбуждение дела связано либо с попыткой рейдерского захвата, либо с его политической деятельностью, в том числе с поддержкой ряда политических движений.
Источник превью: сайт Кремля
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