Кремль: Путин не будет вмешиваться в расследование дела "Рольфа"

Владимир Путин уже получил данные о деле сотрудников автодилера "Рольф" и ознакомился с ними. Об этом представителям СМИ сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



В отношении основателя группы компаний «Рольф» возбуждено уголовное дело

Он добавил, что Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия. Президент не может отслеживать детали данного дела, заключил он.

О деле "Рольфа" главу государства спросили на полях саммита G20 в Осаке. Он в ответ сказал, что впервые о нем слышит, и пообещал обязательно запросить все данные.

Обыски в офисах "Рольфа" прошли на прошлой неделе. Топ-менеджеров компании подозревают в незаконном выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей.

Основатель фирмы Сергей Петров около 2 лет назад уехал из РФ и возвращаться пока не собирается. По его мнению, возбуждение дела связано либо с попыткой рейдерского захвата, либо с его политической деятельностью, в том числе с поддержкой ряда политических движений.

Источник превью: сайт Кремля

Читайте также:

В Госдуме заявили, что основатель "Рольфа" никогда не состоял в "СР"