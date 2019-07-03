Песков: власти не раскроют тип загоревшегося глубоководного аппарата

Сведения о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, являются секретными и не будут опубликованы ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



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Он уточнил, что эта информация относится к категории абсолютно секретных данных. Владимир Путин, конечно, в курсе, о каком типе аппарата идет речь, добавил представитель Кремля.

Напомним, при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах Баренцева моря погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ. ЧП произошло в ходе плановых работ по изучению морского дна.

Среди погибших были два Героя России. Команда была закреплена за воинской частью в Санкт-Петербурге.

В данный момент аппарат находится в Североморске. Туда по поручению главы государства отправился министр обороны Сергей Шойгу.

Источник превью: Facebook

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