Сведения о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, являются секретными и не будут опубликованы ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что эта информация относится к категории абсолютно секретных данных. Владимир Путин, конечно, в курсе, о каком типе аппарата идет речь, добавил представитель Кремля.
Напомним, при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах Баренцева моря погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ. ЧП произошло в ходе плановых работ по изучению морского дна.
Среди погибших были два Героя России. Команда была закреплена за воинской частью в Санкт-Петербурге.
В данный момент аппарат находится в Североморске. Туда по поручению главы государства отправился министр обороны Сергей Шойгу.
Источник превью: Facebook
Читайте также:
Установлена личность четвертого погибшего подводника
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.