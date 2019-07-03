В Мосгоризбиркоме назвали спекуляцией петицию с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в столичный парламент, появившуюся в интернете.
В МГИК заявили, что в своей работе руководствуется исключительно требованиями российского законодательства. В соответствии с ним перед избиркомами все кандидаты абсолютно равны. Какие-либо спекуляции на эту тему, а также попытки оказывать давление на комиссии в ведомстве назвали совершенно недопустимыми.
Накануне на портале Change.org была опубликована петиция с требованием к представителям власти допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Одним из запретительных фильтров в ней назвали сбор подписей.
Между тем, в ЦИК заявили, что к настоящему моменту не поступало ни одной жалобы на то, что кого-то из кандидатов в депутаты МГД не допускают до участия в выборах.
Источник превью: Правда.ру
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