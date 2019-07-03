Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов считает, что чиновники в нашей стране должны нести реальную ответственность за недостаточность мер по предупреждению ЧС. Об этом он заявил, комментируя ситуацию в Приангарье.
По словам политика, трагедия в Иркутской области наглядно демонстрирует, что печальные уроки Крымска чиновники так и не выучили. Как и 7 лет назад, вовремя не были проведены оповещение и эвакуация населения.
"Вновь разыгрывается сцена в духе "не ждали", отметил он, хотя о сильных ливнях и таянии ледников было известно.
Депутат напомнил, что ситуация обострилась и в Красноярском крае, а население убеждают, что большой беды не будет, да еще призывают не "качать права". "Это чиновникам стоит "прокачать" свои обязанности по защите граждан от стихийных бедствий", - заявил он.
Проверки, которые в настоящий момент проводит прокуратура, обязательно должны завершиться наказанием виновных должностных лиц, сказал Миронов. В противном случае, добавил он, подобные трагедии будут повторяться.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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