Жириновский раскритиковал коммунистов за позицию по борьбе с абортами

Владимир Жириновский раскритиковал коммунистов за их позицию, касающуюся воспитания государством тех детей, матери которых к этому не готовы.



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Лидер ЛДПР в соцсети "ВКонтакте" напомнил позицию партии, которая намерена добиться внесения поправок в Семейный кодекс, чтобы улучшить демографическую ситуацию в нашей стране за счет уменьшения числа абортов. По его словам, если женщина не хочет иметь ребенка, пусть хотя бы выносит его и отдаст на воспитание государству. Согласным на такой шаг политик предлагает даже выплачивать маткапитал.

Он отметил, что коммунисты критикуют ЛДПР за эти инициативы и обвиняют в предложении "продавать детей". Однако, указал Жириновский, это не продажа, а передача обязанностей по воспитанию, и ничего плохого в том, что их на себя возьмет государство, нет.

Депутат Госдумы добавил, что коммунистов вовсе не смущает то, что неродившихся детей в результате абортов "спускают в канализацию", а смущают почему-то попытки их спасти. Такой подход он назвал "дурацким".

Источник превью: сайт ЛДПР

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