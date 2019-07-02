Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, закон июня, а также рассказал, кто из парламентариев был наиболее активен и работу какого комитета он может отметить.
Самым важным законом из принятых ГД в прошлом месяце он назвал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Спикер напомнил, что они получат дополнительно 450 тыс. рублей.
Данная норма будет иметь обратную силу - с 1 января 2019-го. Благодаря этому выплаты получат семьи, в которых ребенок родился в текущем году.
Володин также отметил работу в июне комитета по бюджету и налогам, а наиболее активными депутатами назвал Андрея Альшевских ("Единая Россия"), Олега Смолина (КПРФ), Сергея Иванова (ЛДПР) и Валерия Гартунга ("Справедливая Россия").
Источник превью: сайт Госдумы
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