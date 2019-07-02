Сенатор от Красноярского края высказался в защиту губернатора

Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов выступил в защиту главы региона Александра Усса после скандального инцидента в Канске.



Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов

Напомним, он произошел во время встречи чиновника с жителями подтопленного города. На вопрос местной жительницы о том, что делать, если размоет дорогу, Усс отреагировал жестко, решив, что она "качает права".

По словам Семенова, глава региона оперативно выехал в зону бедствия, обсудил с людьми проблемы и поручил принять меры для их решения. Речь, в частности, идет об организации пунктов для людей, которых эвакуировали, о сбросе поднявшейся воды, сказал он РИА "Новости".

Напомним, сегодня Усс позвонил жительнице Канска Наталье, которой нагрубил, и принес ей извинения. Она отметила, что во время их первого разговора все были на эмоциях и что теперь считает инцидент исчерпанным.

Источник превью: сайт Совета Федерации

Читайте также:

В пресс-службе губернатора Усса объяснили его слова о "качании прав"