Красноярский губернатор Александр Усс по телефону принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Напомним, инцидент произошел в ходе встречи чиновника с жителями пострадавшего от паводка города. На вопрос местной жительницы Натальи о том, что делать, если размоет дорогу, он сказал: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть".
Наталья рассказала РИА "Новости", что Усс попросил у нее прощения, пообещал, что дорога будет восстановлена. Она подчеркнула, что работы уже начались и что не держит зла на губернатора, так как разговор был очень эмоциональным.
Ранее извиниться Усса призвал замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Депутат Госдумы констатировал, что ситуация в городе непростая, население ждет от власти не истерики, а помощи, поэтому разговаривать с людьми надо уважительно.
Источник превью: Википедия
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