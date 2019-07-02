ЕСПЧ присудил компенсацию почти в 100 тысяч евро россиянам, направившим в суд 9 жалоб на нарушения их прав в ходе мирных акций.
Речь идет об акциях, которые прошли в Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.
Одну из жалоб направили правозащитники Лев Пономарев и Михаил Кригер, а также сопредседатель московского отделения ПАРНАСа Михаил Шнейдер. Они заявили, что в 2006-м планировали провести акцию у здания ФСБ в столице, однако власти потребовали организовать ее в другом месте.
Когда участники мероприятия собрались, сотрудники правоохранительных органов их разогнали, некоторых задержали. В отношении них были составлены протоколы, но закончилось все без последствий.
Всего ЕСПЧ присудил истцам за причинение морального вреда компенсацию в 75 тысяч евро, еще 22 тысячи РФ должна выплатить, чтобы покрыть судебные издержки.
Источник превью: Правда.ру
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