ВЦИОМ: лишь 11% жителей столицы интересуют выборы в Мосгордуму

Всего 11% жителей столицы интересуются выборами в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Это выявил опрос, проведенный специалистами ВЦИОМ.



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Более половины участников исследования специально не следят за предвыборной кампанией, но иногда обращают внимание на интересные новости. Вообще не следят за ней 35%.

Готовы поставить свою подпись в поддержку выдвижения какого-либо кандидата в депутаты 7% респондентов, причем большинство хочет поддержать провластных кандидатов. Представителю оппозиции отдали ли бы подпись только 6%.

На избирательные участки осенью планируют прийти 44% участников опроса. При этом большинство избирателей пока не знают, за кого хотят проголосовать. Только 8% выбрали наиболее понравившегося кандидата.

Эксперты ВЦИОМ считают, что из-за невысокого интереса к выборам в МГД возможно усиление борьбы за голоса. Это может привести к росту конфликтных ситуаций и к давлению на избирателей.

Источник превью: Правда.ру

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