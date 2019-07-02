В "ЕР" извинились за наклейки на гумпомощи для Приангарья

Иркутское отделение "Единой России" не поручало наклеивать логотип партии на грузы с гуманитарной помощью для пострадавших от паводка в данном регионе.



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Там выразили сожаление, что такой инцидент произошел в "стенах партии", и отметили, что из-за слишком большого числа грузов просто не хватает времени следить абсолютно за всем. В отделении констатировали, что акция носила внепартийный характер.

Напомним, ранее местная жительница Ирина Шипова рассказала в одной из соцстей, что когда волонтеры разбирали гумпомощь для попавших в беду людей, к ней подошла женщина и попросила наклеивать на все мешки листовки с логотипом "ЕР".

Шипова отказалась это делать, объяснив это тем, что в партии власти не состоит и не понимает, какое отношение она имеет к гумпомощи. Она добавила, что ей стало очень обидно за тех, кто тоже по мере сил помогает населению Приангарья.

Жертвами наводнения в регионе стали 14 человек, эвакуировали почти 2,6 тыс.

Источник превью: Правда.ру

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