Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала нашумевший инцидент с участием Александра Усса в Канске.
Напомним, глава региона приехал в пострадавший от паводка город Канск и пообщался с местными жителями. На вопрос одной из женщин о том, что делать, если размоет дорогу, он сказал: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть". Позже чиновник добавил: "Держитесь. Думаю, что пик прошёл". Запись этого разговора распространили в соцсетях и СМИ.
По заявлению Уляшевой, слова Усса были вырваны из контекста. Она отметила, что эмоции, конечно, в беседе брали верх, так как все живые люди, а СМИ выхватили только, что им показалось интересным. Самое важное, добавила пресс-секретарь, что губернатор приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые им обязательно помогут.
Уляшева также объяснила, почему Усс приехал в зону наводнения в белой рубашке и в туфлях. Она указала, что после совещания, посвященного данной теме, он не стал переодеваться, а сразу поспешил на место, чтобы самому оценить ситуацию.
Источник превью: Facebook
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