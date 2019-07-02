В пресс-службе губернатора Усса объяснили его слова о "качании прав"

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала нашумевший инцидент с участием Александра Усса в Канске.



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Напомним, глава региона приехал в пострадавший от паводка город Канск и пообщался с местными жителями. На вопрос одной из женщин о том, что делать, если размоет дорогу, он сказал: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть". Позже чиновник добавил: "Держитесь. Думаю, что пик прошёл". Запись этого разговора распространили в соцсетях и СМИ.

По заявлению Уляшевой, слова Усса были вырваны из контекста. Она отметила, что эмоции, конечно, в беседе брали верх, так как все живые люди, а СМИ выхватили только, что им показалось интересным. Самое важное, добавила пресс-секретарь, что губернатор приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые им обязательно помогут.

Уляшева также объяснила, почему Усс приехал в зону наводнения в белой рубашке и в туфлях. Она указала, что после совещания, посвященного данной теме, он не стал переодеваться, а сразу поспешил на место, чтобы самому оценить ситуацию.

Источник превью: Facebook

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