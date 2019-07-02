Шесть человек предоставили в избирком Ставрополья документы для участия в выборах губернатора. Выдвижение кандидатов завершено.
Документы для регистрации будут принимать с 14 по 24 июля. Среди тех, кто намерен побороться за кресло главы региона, - действующий губернатор Владимир Владимиров ("Единая Россия"), депутат гордумы Ставрополя Геннадий Ефимов (ЛДПР), зампред краевой думы Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и др.
Напомним, Владимиров был назначен врио главы региона в 2013-м, через год он выиграл выборы, набрав более 80% голосов.
Ранее "Дождь" со ссылкой на собственные источники в Кремле и партии власти сообщил, что в трех регионах, в которых не меняли глав перед избирательной кампанией, могут быть назначены вторые туры выборов. Среди этих субъектов РФ и Ставропольский край.
Причиной называется то, что местные жители уже испытывают усталость от действующих губернаторов.
Источник превью: Правда.ру
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