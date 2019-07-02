Красноярский губернатор Александр Усс обязан принести извинения за жесткие слова в адрес одной из жительниц региона. Уверенность в этом выразил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
Депутат Госдумы отметил, что ситуация чрезвычайно тяжелая, нервы у всех находятся на пределе. От представителей власти население ожидает не истерики, а помощи. Поэтому, указал парламентарий, власть не имеет права на такие эмоции и должна разговаривать с теми, кто к ней обратился, уважительно.
Видеозапись инцидента, о котором идет речь, ранее появилась в интернете. Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и пообщался с местными жителями. На вопрос одной из женщин о затопленной дороге он сказал: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть".
Встречу глава региона закончил словами: "Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошёл".
Источник превью: сайт правительства Красноярского края
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