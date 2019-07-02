Жительница Иркутска Ирина Шипова возмутилась действиями регионального отделения партии "Единая Россия", которое клеило свои логотипы на гуманитарную помощь, собранную местными жителями для пострадавших в наводнении. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Женщина пояснила, что пришла вместе со своими знакомыми в общественный штаб, чтобы помочь с сортировкой продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Позже к ней подошла девушка и попросила наклеить на все мешки с гуманитарной помощью наклейки "Единой России".
"Я отказалась клеить. Естественно последовал вопрос, почему я отказываюсь. Пояснила, что не состою в "Единой России" и не могу понять, какое отношение эта партия имеет к гуманитарной помощи. Просто обидно стало за тех людей, которые из добрых побуждений делятся с бедствующими", - написала Ирина Шипова в соцсети.
В тот же день, в группе регионального отделения "Единой России" в Facebook появилась публикация, в которой утверждалось, что члены партии собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Единая Россия" хочет создать в России сеть бесплатных правозащитных центров.
Читайте также:
Почему волгоградский губернатор отказался возглавить избирательный список "ЕР"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.