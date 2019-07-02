"ЕР" клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Жительница Иркутска Ирина Шипова возмутилась действиями регионального отделения партии "Единая Россия", которое клеило свои логотипы на гуманитарную помощь, собранную местными жителями для пострадавших в наводнении. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



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Женщина пояснила, что пришла вместе со своими знакомыми в общественный штаб, чтобы помочь с сортировкой продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Позже к ней подошла девушка и попросила наклеить на все мешки с гуманитарной помощью наклейки "Единой России".

"Я отказалась клеить. Естественно последовал вопрос, почему я отказываюсь. Пояснила, что не состою в "Единой России" и не могу понять, какое отношение эта партия имеет к гуманитарной помощи. Просто обидно стало за тех людей, которые из добрых побуждений делятся с бедствующими", - написала Ирина Шипова в соцсети.

В тот же день, в группе регионального отделения "Единой России" в Facebook появилась публикация, в которой утверждалось, что члены партии собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Единая Россия" хочет создать в России сеть бесплатных правозащитных центров.

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