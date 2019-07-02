Замглавы МИД Карасин может перейти на работу в Совфед

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин может перейти на работу в Совфед.



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Дипломат, возможно, станет сенатором от Сахалинской области. Его кандидатуру намерен предложить врио главы региона Валерий Лимаренко, пишет РБК.

Карасину в августе исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно до этого возраста.

В МИД Григорий Карасин курирует вопросы отношений со странами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом. Кроме того, он отвечает за координацию работы с парламентом, РПЦ и общественными организациями.

В министерстве информацию о возможной смене места работы Карасина пока не комментируют.

Напомним, выборы главы Сахалина состоятся 8 сентября. В ходе регистрации кандидаты должны определить троих претендентов на кресло сенатора.

Место представителя главы Сахалинской области в СФ стало вакантным после назначения Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии.

Источник превью: Википедия

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