Замминистра иностранных дел Григорий Карасин может перейти на работу в Совфед.
Дипломат, возможно, станет сенатором от Сахалинской области. Его кандидатуру намерен предложить врио главы региона Валерий Лимаренко, пишет РБК.
Карасину в августе исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно до этого возраста.
В МИД Григорий Карасин курирует вопросы отношений со странами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом. Кроме того, он отвечает за координацию работы с парламентом, РПЦ и общественными организациями.
В министерстве информацию о возможной смене места работы Карасина пока не комментируют.
Напомним, выборы главы Сахалина состоятся 8 сентября. В ходе регистрации кандидаты должны определить троих претендентов на кресло сенатора.
Место представителя главы Сахалинской области в СФ стало вакантным после назначения Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии.
Источник превью: Википедия
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