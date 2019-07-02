Челябинские единороссы поддержали Текслера на выборах главы региона

Члены челябинского отделения "Единой России" поддержали кандидатуру врио губернатора Алексея Текслера на выборах главы региона.



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Текслер идет на выборы как самовыдвиженец. Несмотря на это, о его поддержке накануне заявило и местное отделение "Справедливой России". Его лидер, депутат Госумы Валерий Гартунг отметил, что врио главы области готов работать над решением различных проблем, актуальных для сторонников партии. За его поддержку проголосовали единогласно.

Гартунг также заявил, что Текслера есть очень высокие шансы выиграть выборы в первом туре.

Добавим, врио главы региона уже назвал тех, кто может стать сенатором от области в случае его победы. Это председатель Заксобрания Владимир Мякуш, региональный омбудсмен Маргарита Павлова и Гартунг. Все трое согласились с данным решением.

Сейчас в Совфед от Челябинской области входят Ирина Гехт и Олег Цепкин.

Предыдущий глава региона Борис Дубровский ушел в отставку весной 2019-го. Текслер до назначения на его место был первым замминистра энергетики РФ.

Источник превью: сайт правительства Челябинской области

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