В ГД считают, что в ряде регионов могут пройти вторые туры выборов

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг не исключает, что в некоторых регионах нашей страны могут понадобиться вторые туры губернаторских выборов.



Врио губернатора Петербурга подал документы для участия в выборах

Он заявил, что победить в первом туре есть большой шанс у врио главы Челябинской области Алексея Текслера, но при этом добавил, что в каждом субъекте РФ уникальная избирательная кампания. К тому же еще остается негативный фон, связанный с отношением россиян к повышению пенсионного возраста.

Именно это, сказал депутат Regions.ru, в 2018-м стало основной причиной того, что в ряде регионов были объявлены вторые туры. Сейчас страсти немного улеглись, но при этом растут негативные экономические явления.

По словам парламентария, точно трудно сказать, сильно ли это повлияет на итоги голосования. Но вполне вероятно, что в некоторых регионах развернется острая борьба и возникнут ситуации, когда нужны будут вторые туры выборов, заключил он.

Источник превью: сайт Госдумы

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