Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг не исключает, что в некоторых регионах нашей страны могут понадобиться вторые туры губернаторских выборов.
Он заявил, что победить в первом туре есть большой шанс у врио главы Челябинской области Алексея Текслера, но при этом добавил, что в каждом субъекте РФ уникальная избирательная кампания. К тому же еще остается негативный фон, связанный с отношением россиян к повышению пенсионного возраста.
Именно это, сказал депутат Regions.ru, в 2018-м стало основной причиной того, что в ряде регионов были объявлены вторые туры. Сейчас страсти немного улеглись, но при этом растут негативные экономические явления.
По словам парламентария, точно трудно сказать, сильно ли это повлияет на итоги голосования. Но вполне вероятно, что в некоторых регионах развернется острая борьба и возникнут ситуации, когда нужны будут вторые туры выборов, заключил он.
Источник превью: сайт Госдумы
Читайте также:
Челябинское отделение "СР" поддержит Текслера на выборах главы региона
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.