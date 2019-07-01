В Тулуне Иркутской области нужно отменить выборы мэра, намеченные на сентябрь, и все усилия сосредоточить на ликвидации последствий паводка.
Такое мнение выразил председатель регионального Заксобрания Сергей Сокол. Инициатива, по его словам, будет внесена в ближайшее время.
Данный вопрос, добавил Сокол, будет обсуждаться с местными жителями. Сейчас и так есть куда тратить деньги, заключил он.
К настоящему моменту на выборы мэра Тулуна выдвинулся только один человек - самовыдвиженец Владислав Истляев.
Добавим, сейчас власти иркутской области уточняют число погибших. Сообщается о 12 жертвах наводнения, 9 человек считаются пропавшими без вести. В Тулун прибыли три вагона гуманитарной помощи.
Местные жители утверждают, что предупреждений от МЧС и властей о предстоящем наводнении не получали, поэтому не успели собрать вещи и вовремя покинуть дома.
Источник превью: Правда.ру
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