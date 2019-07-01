Выборы главы Тулуна могут отменить из-за ликвидации последствий паводка

В Тулуне Иркутской области нужно отменить выборы мэра, намеченные на сентябрь, и все усилия сосредоточить на ликвидации последствий паводка.



Наводнение в Иркутской области: погибло около 650 домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадей

Такое мнение выразил председатель регионального Заксобрания Сергей Сокол. Инициатива, по его словам, будет внесена в ближайшее время.

Данный вопрос, добавил Сокол, будет обсуждаться с местными жителями. Сейчас и так есть куда тратить деньги, заключил он.

К настоящему моменту на выборы мэра Тулуна выдвинулся только один человек - самовыдвиженец Владислав Истляев.

Добавим, сейчас власти иркутской области уточняют число погибших. Сообщается о 12 жертвах наводнения, 9 человек считаются пропавшими без вести. В Тулун прибыли три вагона гуманитарной помощи.

Местные жители утверждают, что предупреждений от МЧС и властей о предстоящем наводнении не получали, поэтому не успели собрать вещи и вовремя покинуть дома.

Источник превью: Правда.ру

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