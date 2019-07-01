Руководитель московского отделения "Справедливой России" Александр Романович назвал личным делом решение депутата Госдумы Олега Шеина участвовать в выборах астраханского губернатора в качестве самовыдвиженца.
Он добавил, что парламентарий не должен согласовывать его с руководством партии. "СР" может поддерживать или не поддерживать, но это не так уж важно, сказал Романович.
Сегодня председатель совета местного отделения "СР" Шеин подал документы в избирком. Ранее он не набрал нужного числа голосов при обсуждении президиумом партии его возможного выдвижения от нее.
Добавим, Шеин два раза боролся за кресло мэра Астрахани, но оба раза выиграть ему не удалось. Пять лет назад он участвовал в выборах губернатора, но и в них потерпел неудачу, уступив Александру Жилкину.
Источник превью: сайт Госдумы
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