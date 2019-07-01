ЦИК пока не видит оснований для отмены выборов в Петербурге

ЦИК имеет возможность отменить муниципальные выборы в Петербурге, но пока не теряет надежды на исправление сложившейся ситуации.



В Петербурге могут отменить муниципальные выборы

О возможности отмены выборов ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев отметил, что такие полномочия по обращению в суд у комиссии есть.

Однако, добавил он, работа горизбиркома северной столицы дает надежду, что все кандидаты будут зарегистрированы в установленном законом порядке. Поэтому пока ЦИК своим правом отменять выборы пользоваться не будет.

Булаев также рассказал, что 10% избиркомов муниципальных образований Петербурга допускает нарушения по причине административного давления со стороны глав МО и, возможно, глав районов. Большинство же комиссий работает в штатном режиме.

Источник превью: Правда.ру

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