ЦИК имеет возможность отменить муниципальные выборы в Петербурге, но пока не теряет надежды на исправление сложившейся ситуации.
О возможности отмены выборов ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев отметил, что такие полномочия по обращению в суд у комиссии есть.
Однако, добавил он, работа горизбиркома северной столицы дает надежду, что все кандидаты будут зарегистрированы в установленном законом порядке. Поэтому пока ЦИК своим правом отменять выборы пользоваться не будет.
Булаев также рассказал, что 10% избиркомов муниципальных образований Петербурга допускает нарушения по причине административного давления со стороны глав МО и, возможно, глав районов. Большинство же комиссий работает в штатном режиме.
Источник превью: Правда.ру
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